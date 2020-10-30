РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. Два студента Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина заняли два призовых места в конкурсе профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»-2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На площадке Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина прошел VI Московский областной чемпионат «Абилимпикс»-2020» по компетенции «Оператор беспилотного летательного аппарата». Московскую область по данной компетенции представляли два городских округа – Павловский Посад и Люберцы. Конкурсанты соревновались в двух возрастных группах - «школьники» и «студенты».

«В возрастной группе студентов первое место занял Данила Савин, второе - Василий Федоров, оба - учащиеся Люберецкого техникума. В упорной борьбе среди школьников первое место – у Данилы Шестакова из Рахмановской школы имени Е.Ф. Кошенкова из Павловского Посада, второе место – у его земляка Руслана Белова, который учится в школе №5», - говорится в сообщении.

Конкурсантам вручили сувениры с символикой техникума, военно-историческую игру «Наша Победа», ценные подарки.

«Техникум выражает особую благодарность команде экспертов и волонтерам, сумевшим создать на площадке атмосферу толерантности и соревновательности», - заключается в материале.