РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Тело 17-летней девушки без видимых признаков насильственной смерти нашли в подъезде многоквартирного дома в Красногорске в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Следственного комитета России по Московской области.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти школьницы. По данному факту проводится проверка.

«В тамбуре подъезда многоэтажного дома, расположенного в деревне Путилково Красногорского городского округа, обнаружено тело 17-летней девочки без видимых признаков насильственной смерти. Накануне школьница вышла из дома и не вернулась», - говорится в сообщении.

По предварительным данным эксперта, смерть девочки наступила около 12 часов назад, вероятнее всего, от отравления наркотиками. С места изъяты предметы и вещества, имеющие значение для следствия.

В СКР планируют назначить судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти, также проведут химическую экспертизу.

«По результатам проверки будет принято процессуального решение», - заключается в материале.