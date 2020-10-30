РИАМО - 30 окт. Губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву сделали вторую прививку от Сovid-19, соответствующее видео он разместил в stories своего Instagram-аккаунта.

Ранее губернатор сообщил, что сделал первую прививку от коронавируса.

«Все отлично, готов к труду и обороне. После первой прививки у меня все было хорошо», — сказал Воробьев.

Врачи измерили у губернатора температуру с помощью электронного термометра, после чего ввели ему препарат.

«До конца года у вас (врачей - ред.) работы прибавится. В каждом городе у нас будут пункты вакцинации», — отметил Воробьев.

Ранее Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья развернут 62 пункта по вакцинации от коронавируса. Услугу будут оказывать во всех муниципалитетах бесплатно с января 2021 года.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Ее назвали «Спутник V». Лекарство предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.

Вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения.

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Текстовая трансляция

30 ОКТЯБРЯ

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