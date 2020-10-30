РИАМО - 30 окт. Селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса прошло в Москве, на нем обсудили выполнение поручений президента России Владимира Путина, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На совещании обсудили <...> вопросы увеличения объемов тестирования и дооснащения лабораторий современным оборудованием, повышения эффективности работы амбулаторно-поликлинического звена», — говорится в сообщении.

Также на повестке для стоял вопрос оперативного использования дополнительных бюджетных денег, выделенных регионам на закупку лекарств, защите пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Рабочую группу организовали по распоряжению главы государства. Ею руководит мэр столицы Сергей Собянин.

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30 ОКТЯБРЯ

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