РИАМО - 30 окт. Селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса прошло в Москве, на нем обсудили выполнение поручений президента России Владимира Путина, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Также на повестке для стоял вопрос оперативного использования дополнительных бюджетных денег, выделенных регионам на закупку лекарств, защите пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.
Рабочую группу организовали по распоряжению главы государства. Ею руководит мэр столицы Сергей Собянин.
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Текстовая трансляция
30 ОКТЯБРЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Вакцина от коронавируса может поступить в московские поликлиники в ближайший месяц. Власти Москвы готовятся к внедрению вакцины от коронавируса в гражданский оборот.
- Первую прививку от коронавируса получили около 20 тыс участников исследования в Москве. Сейчас в Москве прививки от коронавируса ставят людям, входящим в группу риска. Речь идет о врачах и учителях.
- За сутки в России зарегистрировали 18 283 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 524 больных. В Москве - 5 268.
- Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног.
- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.
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