РИАМО - 30 окт.В Московской области планируют развернуть 62 пункта по вакцинации от коронавируса, массово прививки начнут ставить с января 2021 года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы готовим 62 пункта и другие ресурсы для вакцинации — системно прививки от ковида начнем делать в ноябре, а массово — с января. Отдельно отмечу, что вакцинация будет бесплатной, по ОМС», — написал Воробьев на своей странице в Instagram.

Глава региона также отметил, что в регионе началась вакцинация людей, которые входят в зону риска.

«Сейчас в Подмосковье уже есть люди, которые сделали прививку, в том числе врачи в красной зоне», — подчеркнул губернатор, добавив, что сделать вакцину безопаснее, чем болеть.

Эту услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.

Ранее Воробьев сообщил, что после массовой вакцинации населения от коронавируса жители региона смогут вернуться к привычному образу жизни.

Отечественный препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи, стал первой в мире вакциной против Covid-19. Он создан на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет. Также в России началось производство второй вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор» в Новосибирске.

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Текстовая трансляция

30 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вакцина от коронавируса может поступить в московские поликлиники в ближайший месяц. Власти Москвы готовятся к внедрению вакцины от коронавируса в гражданский оборот.

- Первую прививку от коронавируса получили около 20 тыс участников исследования в Москве. Сейчас в Москве прививки от коронавируса ставят людям, входящим в группу риска. Речь идет о врачах и учителях.

- За сутки в России зарегистрировали 18 283 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 524 больных. В Москве - 5 268.

- Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног.

- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.