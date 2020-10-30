РИАМО - 30 окт. В Москве количество людей с коронавирусной инфекцией старше 65 лет или имеющих хронические заболевания снизилось в два раза от общего числа инфицированных по сравнению с сентябрем, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Если в конце сентября доля пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями в общей структуре составляла 30 процентов, то теперь — 15 процентов», — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что именно эта категория людей создает основную нагрузку на столичную систему здравоохранения, потому что заболевание, как правило, протекает у них в более тяжелой форме.

Ранее Ракова сообщила, что в столице закуплено достаточно медицинских препаратов для лечения коронавирусной инфекции, также врачи уже накопили большой опыт борьбы с вирусом.

За последние сутки в Москве выявили 5268 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заболевания на текущий момент составляет 419 196.

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Текстовая трансляция

30 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вакцина от коронавируса может поступить в московские поликлиники в ближайший месяц. Власти Москвы готовятся к внедрению вакцины от коронавируса в гражданский оборот.

- Первую прививку от коронавируса получили около 20 тыс участников исследования в Москве. Сейчас в Москве прививки от коронавируса ставят людям, входящим в группу риска. Речь идет о врачах и учителях.

- За сутки в России зарегистрировали 18 283 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 524 больных. В Москве - 5 268.

- Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног.

- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.