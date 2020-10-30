РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. В подмосковных Люберцах состоялся траурный митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, у мемориала напротив здания Главпочтамта, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу прошел митинг, на котором присутствовали глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий и председатель Люберецкого отделения общества жертв политических репрессий Ада Подколзина.

«В нашей организации 295 человек. Сегодня в 12:00 мы обзвонили всех людей, они в связи с эпидемией не могут прийти на митинг, поэтому 215 человек зажгли дома поминальные свечи. Сегодня исполнилось 10 лет этому памятнику. Мы регулярно к нему приходим, организовываем субботники», - сказала Подколзина.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября. В этот день традиционно проходят траурные акции и мероприятия, посвященные памяти людей, погибших и пострадавших в ходе политических репрессий.