РИАМО - 30 окт. В столице скончался главный дирижер и музыкальный руководитель петербургского Михайловского театра Александр Ведерников, ему было 56 лет, сообщает ТАСС.

«В Москве минувшей ночью ушел из жизни Александр Ведерников - главный дирижер и музыкальный руководитель Михайловского театра. Последним спектаклем, которым он продирижировал, была опера «Сельская честь» 4 октября на открытии оперного сезона», — сказал представитель пресс-службы театра.

Дирижер родился в 1964 году, окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского в 1988 году. После этого работал в Московском музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко и в Симфоническом оркестре имени П.И. Чайковского.

В 1995 году Ведерников основал симфонический оркестр «Русская филармония» и до 2004 года был его худруководителем и главным дирижером.

В период с 2001 по 2009 годы работал в Большом театре. С сентября 2018 года являлся главным дирижером Датской королевской оперы, а с зимы 2019 года – музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра.​