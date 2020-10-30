РИАМО - 30 окт. Больше всего случаев коронавируса в Московской области за сутки выявили в Красногорске и Ленинском городском округе, в регионе обнаружили 524 новых случая инфицирования, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 86 286 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 599 человек. Выздоровели и выписались 64 230 человек», - говорится в сообщении.

Ни одного заразившегося не нашли в Клину, Кашире, Лосино-Петровском, Звездном городке, Красноармейске, Бронницах, Зарайске, Молодежном, Пущине, Рошале, Черноголовке, Шатуре, Электрогорске.

По одному случаю заражения зафиксировали в Шаховской, Лотошине, Павловском Посаде, Волоколамске, Серебряных Прудах, Котельниках. Два случая инфицирования обнаружили во Власихе и Истре. Три — в Щелкове и Чехове. Четыре — в Наро-Фоминском и Можайске округах, Протвине, Озерах, Рузском округе, Фрязине. Пять — в Дубне, Ивантеевке, Ступине, Жуковском, Краснознаменске. Шесть случаев заражения обнаружили в Реутове.

Еще семь случаев инфицирования обнаружили в Лобне, Дмитровском округе, Долгопрудном, Талдомском округе. Восемь — в Электростали и Орехово-Зуевском округе.

Десять человек обнаружили в Солнечногорске, Пушкинском округе, Балашихе, Егорьевске, Сергиево-Посадском округе. 11 — в Люберцах и Луховицах, 12 — в Богородском и Дзержинском округах. В Одинцовском округе и Серпухове — 13, в Лыткарине — 14, в Коломне — 16, в Воскресенске и Раменском — 19, в Домодедове и Мытищах — 21, в Химках — 23, в Ленинском округе — 35, в Подольске — 38, в Королеве — 40, в Красногорске — 41.

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Текстовая трансляция

30 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вакцина от коронавируса может поступить в московские поликлиники в ближайший месяц. Власти Москвы готовятся к внедрению вакцины от коронавируса в гражданский оборот.

- Первую прививку от коронавируса получили около 20 тыс участников исследования в Москве. Сейчас в Москве прививки от коронавируса ставят людям, входящим в группу риска. Речь идет о врачах и учителях.

- За сутки в России зарегистрировали 18 283 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 524 больных. В Москве - 5 268.

- Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног.

- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.