Во время пандемии коронавируса многие москвичи на удаленке подрабатывают фрилансерами, а для некоторых это основной источник дохода. При этом работодатели часто не оформляют договоры официально и договариваются о заказе на словах, а работники идут на это, чтобы не потерять заказ. Однако именно в этом случае можно столкнуться с обманом и остаться без денег. Фрилансеры из Москвы рассказали РИАМО, как их обманули недобросовестные работодатели.

Валентина, дизайнер украшений:

«Я занимаюсь созданием украшений на дому. Во время пандемии у меня появился шанс неплохо заработать: один интернет-магазин с бижутерией предложил мне сотрудничество. Условия были неплохие.

Мы сошлись на том, что я покупаю расходники за свой счет, делаю товар и завожу на склад, после чего сразу получаю деньги. Дожидаться, пока что-то купят, не нужно. Меня это очень вдохновило: за две недели я сделала около 15 не самых простых в изготовлении брошей, колец и кулонов. Пять штук я отдала заказчику при личной встрече в качестве образцов.

А вот когда пришло время ехать на склад, я заподозрила неладное. Мы заранее оговорили день моего приезда, но на звонки никто не отвечал. Дверь была закрыта, я проторчала у входа примерно час под дождем и, осознав, что надеяться на чудо бесполезно, поехала домой. В следующие несколько дней я пыталась дозвониться до заказчика, но бесполезно.

Потом с неизвестного номера мне пришло сообщение, мол, очень жаль, что так вышло, но магазин закрылся из-за коронавируса. В итоге я потеряла около 30 тысяч рублей на одних расходниках.

Мне даже нечем было платить за съемную квартиру – рассчитывала на эти деньги. Я отправила в ответ кучу сообщений, но они так и остались не прочитанными. Было очень обидно, но никаких договоров мы не заключали, так что предъявить я ничего не могла. Впредь буду осмотрительнее».

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Татьяна, репетитор:

«У моей мамы проблемы со здоровьем, и я стараюсь помогать ей деньгами. Когда пришла пандемия, я решила заняться онлайн-репетиторством и преподавать английский.

Учеников удалось найти быстро: я занималась как со студентами, которые хотели поднять свой уровень, так и со взрослыми людьми. И именно такой товарищ меня в итоге обманул.

Мужчина хотел взять ряд уроков, чтобы быстро освоить базу, но сказал, что у него серьезные проблемы на работе и в семь, поэтому сложно будет заплатить прямо сейчас. И я согласилась, предложив ему рассчитаться позже, сразу за несколько занятий. Он был очень рад и благодарил меня.

Первое время все шло хорошо, но, когда пришло время платить, мой ученик попросил очередную отсрочку. Это повторилось еще раз – он уже задолжал мне более 20 тысяч рублей. Тогда я вежливо, но настойчиво попросила со мной рассчитаться – эти деньги позарез были мне нужны. Он чуть ли не клялся, что к следующему уроку все перечислит.

Я даже ощутила вину за то, что так на него наседаю. Но следующее занятие у нас так и не состоялось. Я пыталась дозвонится до него, но абонент был недоступен.

Я очень переживала: а вдруг что-то случилось? Но через пару дней до меня все-таки дошло, что меня просто обманули.

Грустно, но некоторые люди отвечают на добро мерзкими поступками».

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Арсений, переводчик:

«Во время пандемии мне пришлось ударно работать. Ни к какой фирме я не прикреплен, поэтому заказы на переводы с английского получаю по сарафанному радио. Неприятная история со мной случилась как раз во время выполнения одного из них. Вероятно, из-за того, что фрилансеров на рынке сейчас хоть отбавляй, их обманывают все, кому не лень.

Заказчик попросил сделать перевод книги о ретро-автомобилях. Провозился я с этим прилично и убил много сил, но как оказалось – напрасно. После того, как у меня приняли работу, – оплата так и не поступила.

Сначала наниматель не реагировал на звонки, но в конце концов удосужился взять трубку. Он сказал, что перевод выполнен ужасно, ему ничего непонятно и платить он отказывается.

Но я-то работаю в этой сфере уже более пяти лет и знаю свой уровень. Я спокойно, без эмоций объяснил ему свою позицию и попросил изложить свои претензии, чтобы я мог исправить те части, которые якобы вышли плохо.

В ответ он растерялся. Наверное, не успел придумать, к чему бы придраться, чтобы не платить. В итоге он стал орать на меня и обозвал дилетантом. Ситуация была мне максимально ясна, и я сам предпочел прервать разговор. Теперь намного осторожнее отношусь к заказам и стараюсь брать за каждый предоплату».

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Сергей, копирайтер:

«На удаленке мне поступил заказ наполнить контентом сайт цветочного магазина. Работу я сделал четко, качественно и в положенные сроки, а вот платить моя наниматель вовсе не торопилась.

Она оттягивала оплату как могла: то у нее проблемы с банком, то не могут осуществить перевод, то просто забыли.

При этом заказчица каждый раз хвалили меня за хорошую работу. Однажды я не выдержал и сказал, что лучшей наградой в таком случае будет наконец-то мне заплатить. Она попросила дать ей пару дней утрясти дела и пообещала выплатить все до копейки.

Когда день Х настал, она «обрадовала» меня: оказывается, магазины не пережили коронавирус и закрылись, едва начав работать, поэтому заплатить мне пока нечем.

Свои деньги я так и не увидел, хотя их пообещали отдать в любом случае – вопрос в сроках. Жду у моря погоды, благо, владелица пока не пропадает и идет на контакт. Возможно, подействовала угроза решить вопрос с полицией».

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Виктория, косметолог:

«Из-за пандемии я взяла перерыв на своей основной работе, чтобы не подцепить вирус.

Свободного времени у меня хватало, и я согласилась помочь подруге по работе, проведя несколько онлайн-лекций. Нужно было интересно рассказать о различных косметологических процедурах, препаратах и так далее. В обмен она пообещала заплатить около 50 тысяч рублей.

Свою часть договора я выполнила: прошерстила кучу дополнительной литературы, расписала себе план выступления...

В итоге подруга просто перечислила мне на карту 2 тысячи, сказав, что на этом пока все. «Сама понимаешь, сейчас у всех с деньгами туго, остальное – не раньше, чем через несколько месяцев в лучшем случае».

У меня были планы на эти деньги, и она прекрасно об этом знала, но пыталась вести себя так, словно ничего не случилось.

Неприятно, когда тебя обманывает наниматель, но, если это делает твой друг, – это уже за гранью. Сейчас мы не общаемся, а деньги я у нее не возьму уже из принципа».

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