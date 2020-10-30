РИАМО - 30 окт. В столичных медицинских учреждениях все большие темпы набирает цифровизация, она помогает врачам лучше ставить диагнозы пациентам и ускоряет работу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Цифровизация шагает усиленными темпами. В прошлом году мы вообще не знали, что такое искусственный интеллект в здравоохранении. А теперь в каждом стационаре работает цифровое зрение, которое помогает рентгенологам читать снимки», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что цифровизация также позволяет оказывать пациентам всестороннюю помощь. В том числе поэтому в столице не пострадало оказание экстренной помощи, не связанной с коронавирусом.