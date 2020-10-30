РИАМО - 30 окт. В январе 2021 года в столице женщины начнут работать машинистами поездов метро, они уже сдали последние экзамены курса «Машинист электропоезда», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Всего 17 женщин успешно справились с экзаменами. Теперь они должны будут пройти стажировку в депо «Фили» и сдать итоговую аттестацию.

«Дисциплины, как и у мужчин, непростые: правила технической эксплуатации метрополитенов России, механическое оборудование, пневматическое оборудование, электрическое оборудование и управление поездом», — отмечается в материале.

Первое поколение женщин-машинистов будет управлять поездами на Филевской линии столичной подземки.