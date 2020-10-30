РИАМО - 30 окт. В Москве осень 2020 года может стать рекордно теплой, пока самой теплой осень была в 1974 году, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Первые два месяца осени в столице оказались рекордно теплыми: сентябрь занял «бронзу», а октябрь идет на «золото», — говорится в сообщении.

Средняя температура за 2 осенних месяца 2020 года превышает норму на 3,6 градуса. В 1974 году температурная аномалия составила плюс 2,9 градуса.

По данным метеорологов, в начале ноября будет теплее, чем обычно, поэтому есть большая вероятность того, что осень 2020 года может побить рекорд по теплу.