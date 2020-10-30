РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 окт. В корпусе 17А долгостроя ЖК «Белая Дача» Котельников устранили протечки в подземной части дома, сообщил глава округа Сергей Жигалкин.

Накануне он провел в формате онлайн очередную встречу с инициативной группой дольщиков корпуса 17А ЖК «Белая Дача».

«Уже завершены работы по усилению вертикальных конструкций и устранению протечек подземной части дома. Завершен монтаж индивидуального теплового пункта. Продолжаются работы по прокладке теплотрассы, врезке в существующую теплосеть и подаче теплоносителя», - сказал Жигалкин.

Он добавил, что рабочие продолжают фасадные работы, остекление лоджий и работы по кирпичной кладке, а также благоустройство прилегающей территории.

«Во второй половине января 2021 года планируется подача документов на ЗОС. Но, как и в случае с ЖК «Котельнические высотки», спешить с выдачей ключей мы не будем. Приступим к этому только после того, как объект будет полностью готов, а все замечания устранены» - отметил Жигалкин.