РИАМО - 30 окт. В столице закуплено достаточно медицинских препаратов для лечения коронавирусной инфекции, также врачи уже накопили большой опыт борьбы с вирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«У московских врачей очень большой опыт работы с этим заболеванием. У нас отработаны четкие лекарственные схемы, достаточно закуплено лекарств. Все препараты больным коронавирусом выдаются абсолютно бесплатно», — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что в столице Covid-больных лечат самыми современными противовирусными препаратами, которые зарегистрированы именно от коронавирусной инфекции, а также антибиотиками.

«С осени, чтобы исключить побочные последствия коронавируса, приняли дополнительно решение о том, чтобы в профилактических целях пациентам давать препараты для разжижения крови, которые предотвращают развитие тромбов», — подчеркнула вице-мэр.

За последние сутки в Москве выявили 5268 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в городе зарегистрировали 419 196 случаев заболевания.

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30 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вакцина от коронавируса может поступить в московские поликлиники в ближайший месяц. Власти Москвы готовятся к внедрению вакцины от коронавируса в гражданский оборот.

- Первую прививку от коронавируса получили около 20 тыс участников исследования в Москве. Сейчас в Москве прививки от коронавируса ставят людям, входящим в группу риска. Речь идет о врачах и учителях.

- За сутки в России зарегистрировали 18 283 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 524 больных. В Москве - 5 268.

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- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.