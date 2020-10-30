РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Свыше 270 человек объединяет общественная организация жертв политических репрессий в подмосковном Красногорске, она была основана 29 лет назад, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В пятницу в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В Красногорске в мемориальном комплексе на Красной горке состоялось торжественное возложение цветов к памятнику репрессированным. В церемонии приняли участие заместитель главы администрации по социальной сфере Игорь Тельбухов, заместитель председателя Красногорской общественной организации жертв политических репрессий Виктор Диденко, члены партии «Единая Россия».

«29 лет назад в городском округе Красногорск была образована организация «Красногорская районная общественная организация жертв политических репрессий». На момент основания общественной организации в составе было около 700 членов – в основном, это выжившие дети и родственники осужденных людей, которые впоследствии были реабилитированы. На сегодняшний день в ней числится 272 человека», - говорится в сообщении.

Специальные комиссии восстанавливали имена безвинно осужденных людей. В 1996 году на Красной горке их память была увековечена.

«Это были простые честные советские граждане, которые выполняли свой долг во всех областях - в социальной сфере, в службе рабоче-крестьянской Красной Армии, простые заводчане и колхозники. Такого не должно повториться никогда», - подчеркнул Тельбухов.

У Виктора Диденко репрессировали отца. Семья тогда жила в Муроме. В 1937 году за мужчиной, который работал водителем паровозоремонтного завода, приехал «воронок». Больше семья его не видела. Спустя 15 лет, матери вручили документ, в котором сообщалось, что ее муж умер от рака желудка.

«Уже здесь в Красногорске в 1991 году, когда открылась наша организация, нам посоветовали обратиться в соответствующие органы, чтобы получить настоящие документы. И я получил второе свидетельство о смерти отца, в котором указана причина смерти – расстрел. Место расстрела - город Горький», - поделился Диденко.

Он отметил, что отцу был всего 31 год. Его честное имя было полностью реабилитировано.