РИАМО - 30 окт. В пятерку наиболее популярных станций для пересадок с Московских центральных диаметров на метро вошли станции Беговая, Славянский бульвар, Царицыно, Тушинская и Текстильщики, ими ежедневно пользуется свыше 85 тысяч пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Всего на диаметрах для вас работают 20 пересадочных станций. А в сентябре по вашим просьбам мы открыли новые бесплатные пересадки на метро со станций Рабочий поселок D1 и Бутово и Красный строитель второго диаметра», - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали не забывать валидировать проездной на входе и выходе.

«При оплате поездки по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» пересадка на метро в течение 90 минут будет бесплатной», - говорится в сообщении.

Также специалисты посоветовали сейчас оставаться дома. В случае необходимости поездки следует не забывать о масках и перчатках.

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