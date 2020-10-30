РИАМО - 30 окт. В пятерку наиболее популярных станций для пересадок с Московских центральных диаметров на метро вошли станции Беговая, Славянский бульвар, Царицыно, Тушинская и Текстильщики, ими ежедневно пользуется свыше 85 тысяч пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Пассажирам рекомендовали не забывать валидировать проездной на входе и выходе.
«При оплате поездки по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» пересадка на метро в течение 90 минут будет бесплатной», - говорится в сообщении.
Также специалисты посоветовали сейчас оставаться дома. В случае необходимости поездки следует не забывать о масках и перчатках.
Развитие МЦД в Московском регионе: какие диаметры запустят до 2025 года>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии