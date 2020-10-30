РИАМО - 30 окт. В Московской области и столице в ночь с 30 на 31 октября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за тумана будет действовать в Московском регионе с 21:00 30 октября до 09:00 31 октября.

Видимость в Москве ухудшится до 500-800 метров, в Подмосковье — до 200-700 метров.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Рязанской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областей Центрального Федерального округа.

В Московском регионе предстоящей ночью будет плюс 4-6 градусов тепла, облачно, но без осадков. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики сообщили, что в этом году зима придет в Москву примерно на две недели позже обычного, минусовые температуры установятся в конце ноября.