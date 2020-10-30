РИАМО - 30 окт. В Подмосковье и столице в ночь на пятницу зафиксировали заморозки, минимальная температура составила минус 2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Минувшая ночь в Москве оказалась прохладной. Но при прояснениях в середине ночи температура воздуха стала быстро понижаться, и местами в столице и на востоке Подмосковья температура воздуха перешагнула в сторону отрицательных значений», — говорится в сообщении.

На ВДНХ воздух остыл до плюс 2,9 градуса, на Балчуге — до плюс 2,7 градуса. Минус 0,1 градуса зарегистрировали в Бутове, в Кузьминках – минус 1,4 градуса, на 24-м километре МКАД – минус 1,3 градуса.

В Подмосковье минус 2 градуса было в Черустях, в Коломне – минус 1,9 градуса, в Павловском Посаде – минус 1,1 градуса.