РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 окт. Жительнице Котельников Елене Самсоновой вручили почетную грамоту от Мособлдумы за высокие профессиональные результаты, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Заместитель главы администрации Котельников Мария Галузо вручила почетную грамоту Московской областной думы начальнику лаборатории ФГКУ «Комбинат Первомайский» Росрезерва Елене Самсоновой за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности», - говорится в сообщении.

Она работает на комбинате с июля 1986 года. За все эти годы Самсонова проявила себя как квалифицированный специалист по контролю и качеству хранения товаров и добросовестно выполняла свои должностные обязанности.