РИАМО - 30 окт. В Московской области за последние сутки 405 человек выздоровели после коронавирусной инфекции, за весь период пандемии врачи региона вылечили более 64 тысяч пациентов, сообщает оперативный штаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

«Выздоровели и выписались 64 230 человек», — отмечается в материале.

За сутки выявили 524 случая инфицирования коронавирусом, общее число случаев заражения составило 86 286.

Кроме того, за сутки скончались 13 пациентов с Covid-19, за все время пандемии умерли 1599 человек.

Для предотвращения распространения коронавируса гражданам старше 65 лет и жителям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим и избегать мест массового скопления людей.

Всем гражданам в Подмосковье необходимо носить маски в общественных местах для профилактики заражения инфекцией.

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Текстовая трансляция

30 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вакцина от коронавируса может поступить в московские поликлиники в ближайший месяц. Власти Москвы готовятся к внедрению вакцины от коронавируса в гражданский оборот.

- Первую прививку от коронавируса получили около 20 тыс участников исследования в Москве. Сейчас в Москве прививки от коронавируса ставят людям, входящим в группу риска. Речь идет о врачах и учителях.

- За сутки в России зарегистрировали 18 283 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 524 больных. В Москве - 5 268.

- Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног.

- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.