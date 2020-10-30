РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. Открытая встреча участников проекта «ДК онлайн» пройдет в пятницу в Красковском культурном центре в режиме онлайн, сообщили в комитете по культуре администрации городского округа Люберцы.

«С 15 сентября в Красковском культурном центре активно развивается проект министерства культуры Московской области «ДК онлайн». С каждым днем количество участников онлайн-занятий становится больше, и нам важно знать мнение и отзывы каждого из них. Для этого мы будем проводить ежемесячные «Открытые встречи» на площадке Zoom. Первая онлайн-встреча состоится в пятницу, 30 октября, в 19:45. Приглашаем всех желающих», - говорится в сообщении.

Во время дистанционного общения организаторы проекта расскажут участникам об актуальных занятиях, расписании, ответят на вопросы. Принять участие в «Открытой встрече» можно по ссылке: https://t.me/onlaindkkraskovo.