РИАМО - 30 окт. Российский артист Михаил Ефремов хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде столичного СИЗО-5, где он находится сейчас, сообщает ТАСС.

В хозотряде осужденные живут в комнатах, а не в камерах. Каждый вечер у них есть право на звонок домой. Кроме того, у них есть право на свидание с родственниками.

«В хозотряде артисту придется выполнять ту работу, которую ему определит администрация изолятора», — говорится в сообщении.

Кроме того, в СИЗО-5 есть зал для культурных мероприятий. Там артист может выступать перед другими осужденными. Кроме того, он сможет создать там небольшой театр.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания с восьми лет до 7,5 года лишения свободы. ​