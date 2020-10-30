РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. В пятницу глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил готовность к зиме УК «Содействие», организация обслуживает 330 многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Продолжаем плановые проверки коммунальных служб. Сегодня проинспектировал готовность УК «Содействие» в поселке Томилино к предстоящему зимнему сезону. Компания обслуживает 330 МКД, располагает 35 единицами спецтехники и 128 специалистами. Для работы на кровле сформированы шесть бригад, они обеспечены всем необходимым снаряжением. К зиме управляющая компания готова», – сказал Ружицкий.

Среди техники, располагаемой компанией - тракторы, погрузчики, снегоуборочные машины, автовышка. Дворники обеспечены спецодеждой и необходимым инвентарем. Сформирован запас реагента в объеме 45 тонн.