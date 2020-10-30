РИАМО - 30 окт. В Москве планируют раздать 500 термонаклеек с QR-кодом для людей с деменцией до марта 2021 года, сообщил РИАМО сотрудник информационной службы фонда «Альцрус».

«Всего в Москве мы планируем раздать 500 штук до конца марта. Параллельно, конечно, рассказывать о проекте, чтобы люди знали, о чем эти наклейки, если вдруг встретят человека с такой наклейкой на улице», - сказал собеседник агентства.

В настоящее время работают два пункта по раздаче термонаклеек: в районе станций метро «Бабушкинская» и «Полежаевская».

С помощью QR-кода на наклейке можно идентифицировать человека и помочь ему вернуться домой. ​