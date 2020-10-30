РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 окт. Жителям подмосковных Котельников напомнили о том, что получить услугу по признанию садового дома жилым или наоборот можно в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

С 1 января 2020 года услуга «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» переведена в электронный вид.

«Воспользоваться услугой можно не выходя из дома. Это можно сделать по ссылке», - говорится в сообщении.

Также воспользоваться услугой можно в МФЦ Котельников по адресам: микрорайон Ковровый, дом №25 и улица Новая, дом №14.

Услуга предназначена для собственника садового или жилого дома, который хочет признать садовый дом жилым домом или жилой дом садовым домом. Признание садового дома жилым домом дает возможность прописаться в жилом помещении. Доля получения услуги понадобятся: заявление в электронном виде; копия документа, удостоверяющего личность; заключение по обследованию технического состояния садового дома.

Данное заключение является обязательным документом для признания садового дома жилым домом. В заключении указывается, что садовый дом соответствует требованиям безопасности и надежности для круглогодичного пребывания.

В случае, если садовый или жилой дом обременен правами третьих лиц, необходимо взять нотариально удостоверенное их согласие на процедуру изменения статуса здания. Также в случае обращения представителя собственника дома необходим нотариально заверенный документ, удостоверяющий полномочия представителя.

Получить дополнительную информацию можно в отделе строительства и архитектуры администрации округа по телефону: 8(498)742-20-02.