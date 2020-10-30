РИАМО - 30 окт. Итальянский концерн макаронных изделий и производитель соусов «Барилла» возведет специальное производство в регионе – мельницу по производству с бестарным хранением муки из твердых сортов пшеницы, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Разрешение на строительство выдано министерством жилищной политики Московской области. Закончить возведение проекта по ориентировочным срокам намерены в 2024 году», — отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Площадь объекта составит более 2 тысяч квадратных метров. Планируемый объем инвестиций оценивают в 5,6 миллиарда рублей. Это создаст 38 новых рабочих мест. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Сейчас у компании одна производственная площадка в России – завод по производству пасты и хлеба для сэндвичей в Солнечногорске.