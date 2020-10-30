РИАМО - 30 окт. Природа Подмосковья уже готовится к зимнему периоду, грибов становится все меньше, но еще можно найти ягоды, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«В подмосковных лесах сейчас достаточно сухо, грибы встретить довольно сложно. Природа в целом готовится к приходу зимы. Лесные птицы собираются в стайки на зимовку», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пока в лесах еще можно найти ягоды, которые можно собирать вплоть до первого снега.

Снежный покров в Московском регионе может образоваться в конце ноября. По прогнозам, до середины ноября снег в регионе не ожидается.