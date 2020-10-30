РИАМО - 30 окт. В Московской области за последние сутки выявили 524 случая заражения коронавирусом, за все время пандемии в Подмосковье выявили 86 286 случаев инфицирования, сообщает региональных оперштаб.

За сутки также победили инфекцию 405 человек, умерли – 13 пациентов.

Общее число жертв Covid-19 в регионе достигло 1 599, а выздоровевших — 64 230.

В оперштабе рекомендуют при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом. В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

30 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вакцина от коронавируса может поступить в московские поликлиники в ближайший месяц. Власти Москвы готовятся к внедрению вакцины от коронавируса в гражданский оборот.

- Первую прививку от коронавируса получили около 20 тыс участников исследования в Москве. Сейчас в Москве прививки от коронавируса ставят людям, входящим в группу риска. Речь идет о врачах и учителях.

- За сутки в России зарегистрировали 18 283 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 524 больных. В Москве - 5 268.

- Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног.

- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.