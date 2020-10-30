РИАМО - 30 окт. В настоящее время от коронавируса привито 20 тысяч человек, в столичных поликлиниках вакцина может появиться уже в ближайший месяц, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день можно сказать, что мы перевалили экватор: первым компонентом привито 20 тысяч участников эксперимента, из них уже вторым - еще 10 тысяч, то есть на сегодняшний день 10 тысяч уже полноценно получили вакцину», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что власти Москвы готовятся к внедрению вакцины от коронавируса в гражданский оборот.

«Как только эта вакцина поступит, а я думаю, что она поступит в ближайший месяц, мы начнем ее массовое применение для всех желающих москвичей», - уточнила Ракова.​

В Москве проходит пострегистрационное клиническое исследование вакцины против коронавируса. Исследование длится 180 дней. Ранее препарат прошел две стадии клинических исследований.

Кроме того, прививки от коронавируса делают людям, входящим в группу риска. Речь идет о врачах и учителях.

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Текстовая трансляция

30 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вакцина от коронавируса может поступить в московские поликлиники в ближайший месяц. Власти Москвы готовятся к внедрению вакцины от коронавируса в гражданский оборот.

- Первую прививку от коронавируса получили около 20 тыс участников исследования в Москве. Сейчас в Москве прививки от коронавируса ставят людям, входящим в группу риска. Речь идет о врачах и учителях.

- За сутки в России зарегистрировали 18 283 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 524 больных. В Москве - 5 268.

- Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног.

- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.