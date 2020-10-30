РИАМО - 30 окт. Средняя температура октября в Москве и Подмосковье составила плюс 9,5 градуса, что является рекордным показателем, сообщается на сайте «Метеовести».

«Октябрь на Русской равнине вообще оказался чрезвычайно солнечным и теплым. В Москве, например, средняя температура месяца на данный момент составляет невероятные плюс 9,5 градуса, это рекордный показатель», — отмечается в материале.

В предстоящие выходные будет пасмурно. Самая высокая вероятность дождей и пик похолодания будет в воскресенье. Температура днем составит не более плюс 6 градусов.

На следующей неделе в Москву и Подмосковье может прийти потепление. В начале недели облака начнут рассеиваться, есть вероятность потепления до плюс 10-11 градусов.