РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. Полиция Люберец задержала по подозрению в незаконном обороте наркотиков двух жителей Костромы, у которых изъяли свыше 500 граммов амфетамина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инспекторы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» задержали двух жителей Костромы в возрасте 24 и 27 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Злоумышленники передвигались на автомобиле, сотрудники полиции остановили их около леса в деревне Торбеево.

«В присутствии понятых в салоне автомобиля обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом – амфетамином массой более 500 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту следователь следственного управления МУ МВД возбудил уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«Люберецким городским судом мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключила Петрова.