РИАМО - 30 окт. С 2011 года в рамках редевелопмента промзон в столице было возведено 806 объектов недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Недвижимость, которая возводится в рамках проекта, включает в себя инфраструктурные объекты, призванные к созданию новых рабочих мест и формированию удобной среды для жизни.

«С 2011 года проделана серьезная работа по развитию и комплексной реорганизации промышленных зон города. За это время утвержден 91 проект планировки территории, по которым построено 806 объектов недвижимости общей площадью более 24,5 миллионов квадратных метров», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также строительство на территориях бывших промзон возвращает Москве площадь, на которой могут разместиться комфортные микрорайоны с комплексной застройкой.

«Помимо почти 17 миллионов квадратных метров жилья, на территории реорганизованных промзон построено 64 социальных объекта и 135 объектов административно-делового назначения», - отметил Бочкарев.