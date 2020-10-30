РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Депутат Московской областной думы Галина Уткина проведет прием граждан в подмосковном Красногорске в режиме онлайн 3 ноября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«3 ноября с 13:00 до 15:00 в горокруге Красногорск депутат Московской областной думы Галина Уткина проведет прием граждан по личным вопросам. Встреча пройдет в формате онлайн», - говорится в сообщении.

Обратиться к депутату можно по телефонам: 8(495)994-56-19, 8(498)313-25-97.