РИАМО - 30 окт. В инфекционные центры Московской области для работы с коронавирусом привлекли 637 медицинских работников за последние 10 дней, в лидерах по привлечению оказались Одинцовская, Люберецкая, Ногинская больницы и Балашихинский роддом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Система здравоохранения региона сейчас испытывает колоссальную нагрузку, мы разворачиваем дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом и вирусной пневмонией», — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что сейчас больницам нужны дополнительные специалисты. За последние 10 дней в медучреждения пришли 266 врачей, 270 специалистов среднего медперсонала и 101 специалист младшего медперсонала.

Сейчас в регионе работает интерактивная карта вакансий для медиков. Она показывает актуальные вакансии по всем медицинским организациям региона – не только в инфекционных центрах, но и в амбулаторно-поликлиническом звене.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно на карте выбрать лечебное учреждение, ознакомиться с условиями приема на работу и отправить резюме на электронную почту mz-hr@mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

30 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вакцина от коронавируса может поступить в московские поликлиники в ближайший месяц. Власти Москвы готовятся к внедрению вакцины от коронавируса в гражданский оборот.

- Первую прививку от коронавируса получили около 20 тыс участников исследования в Москве. Сейчас в Москве прививки от коронавируса ставят людям, входящим в группу риска. Речь идет о врачах и учителях.

- За сутки в России зарегистрировали 18 283 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 524 больных. В Москве - 5 268.

- Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног.

- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.