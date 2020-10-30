РИАМО - 30 окт. Объемы экстренной помощи в этом году превысили показатели 2019 года, временные госпитали для лечения коронавирусных пациентов позволили не уменьшать объемы оказания медицинской помощи по всем направлениям, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра столицы, весной большую часть городских стационаров перепрофилировали для оказания помощи больным Covid-19.

«Сейчас совсем иная ситуация. Еще в весенний период мы подготовили резервные койки, так называемые временные госпитали, и, когда заболеваемость пошла на спад, не стали их разбирать, законсервировали, а в сентябре оперативно начали их разворачивать», - сказала Ракова.

Таких госпиталей в столице пять. В них находится 7 тысяч коечных мест. Благодаря этому можно не перепрофилировать ни городские, ни федеральные, ни частные стационары.

«Мы посмотрели динамику плановой и экстренной медицинской помощи. Объемы экстренной помощи сейчас уже больше, чем в 2019 году. Что касается плановой помощи, московские и федеральные клиники полностью приближены к прошлому году. Исполнение плана составляет 80% от аналогичного периода 2019 года», - добавила Ракова.

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