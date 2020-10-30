РИАМО - 30 окт. СК начал проверку по информации о том, что семилетний мальчик жил с отцом в лесу Балашихи в хижине из деревянных досок и пластика, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Ребенок приходил из леса на детскую площадку в ближайший жилой микрорайон. Жители заметили его и выяснили, что мама ребенка умерла, а он живет в лесу.

«По информации, изложенной в СМИ, следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области организована проверка. Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, контролирующих органов», — говорится в сообщении.

У мальчика и отца нет документов. Ребенок не ходит в школу и не посещает медучреждения.

При проверке следователи осмотрят деревянную постройку, опросят врача о состоянии здоровья мальчика, инспектора по делам несовершеннолетних и отца мальчика.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.