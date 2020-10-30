РИАМО - 30 окт. Российский журналист Василий Уткин подвел итоги матча Лиги Европы между московским ЦСКА и загребским «Динамо», он отметил, что армейцы еще не могут поставить перед собой задачи забивать голы в домашних матчах, передает Газета.ru.

«Такое впечатление, что ЦСКА не может ставить перед собой задачу забивать дома любой команде», — отметил Уткин.

Матч завершился ничьей со счетом 0:0.

После матча Уткин назвал загребское «Динамо» сильной командой. Ранее хорватский клуб три раза выступал в Лиге чемпионов.

«Одна надежда и радость у нас в еврокубках — Алексей Миранчук. Но в этот раз не играл», — добавил он.