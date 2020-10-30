РИАМО - 30 окт. Несмотря на пандемию, работа над ключевыми проектами в сфере московского здравоохранения не прекращается, так, до конца года могут открыться первые поликлиники после капремонта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Коронавирус всех так нас взбодрил, и мы стали двигаться еще более быстрыми темпами. Несмотря на то, что весь год проходит под знаком Covid-19, мы продолжаем ремонтировать поликлиники, и первые поликлиники после капитального ремонта, я надеюсь, начнут работать уже в конце этого года. Строится крупнейшая городская инфекционная больница, детская больница Святого Владимира, крупнейший онкологический стационар имени Логинова, шесть скоропомощных корпусов», - рассказала Ракова.

Она отметила, что в Москве также ведут работу над формированием вертикально интегрированной структуры онкологической помощи. Ожидается, что уже в первом квартале 2021 года запустят четыре новых онкологических диспансера. Кроме того, в мегаполисе намерены сформировать единый канцер-регистр.

В городе также удается обеспечить беспрецедентное обновление парка медицинской тяжелой техники благодаря закупке всей техники по инновационному методу контрактов жизненного цикла.

«Мы занимаемся полноценным обновлением всей медицинской тяжелой техники стационаров и поликлиник. Мы покупаем ее с помощью новой технологии – контракта жизненного цикла, когда не просто купили, поставили в поликлинику оборудование и про него забыли, а когда одновременно с покупкой мы получаем еще сервис на 10 лет, который обеспечивает его работоспособность. И это обязанность того же самого производителя», - добавила Ракова.

В столице смогли обеспечить такую конкуренцию, которая дает снижение первоначальной суммы на оборудование на 75%.

Также в полную силу продолжается реализация проектов в области цифровизации здравоохранения Москвы.