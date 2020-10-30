РИАМО - 30 окт. Подмосковный Реутов признали одним из лидеров среди муниципальных образований Московской области по эксплуатации вылетных магистралей в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Министерство благоустройства Подмосковья озвучило список муниципалитетов-лидеров по отсутствию или незначительному количеству нарушений по обслуживанию вылетных магистралей. Ими стали Реутов, Бронницы, Электросталь, Лобня, Черноголовка, Солнечногорск, Котельники, Долгопрудный и Королев», - говорится в сообщении.

Сотрудники министерства регулярно осуществляют выезды на прилегающие территории вдоль вылетных магистралей с целью проверки их содержания.

«Среди основных видов нарушений наиболее частые касались навалов мусора, ненадлежащего состояния ограждений, незаконной рекламы и торговли, ненормативного состояния остановок и переходов, а также брошенного автотранспорта», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Всего в Московской области насчитывается 23 вылетные магистрали, из них 13 федеральных и 10 региональных. Общая протяженность дорог составляет 1959,5 тысячи километров. С севера Реутов граничит с Горьковским шоссе, с южной стороны – с Носовихинским шоссе.