РИАМО – 30 окт. Все московские больницы получили сообщения о минировании, в учреждениях начались проверки, сообщает РИА Новости.

«Неизвестный сообщил о минировании всех лечебных учреждений Москвы», - говорится в сообщении.

К проверкам приступили оперативные службы.

Волна «минирований» началась во многих российских городах осенью прошлого года. Злоумышленники отправляют соответствующие письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах и других учреждениях и организациях. ​