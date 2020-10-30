РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. Свыше 23 предприятий малого и среднего бизнеса городского округа Люберцы за три года получили финансовую помощь в размере почти 18 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За прошедшие три года в городском округе Люберцы финансовую поддержку получили 23 предприятия малого и среднего бизнеса. Общий объем субсидий, предоставленных из бюджета муниципалитета, составил 17,9 миллиона рублей, из них шесть субъектов получили 2,3 миллиона рублей в виде гранта на создание собственного дела», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в 2017 году поддержку получили 10 предприятий малого и среднего бизнеса на сумму 4,5 миллиона рублей, в 2018 году – восемь субъектов на сумму 6,4 миллиона рублей. В 2019 году – пять субъектов на сумму 7 миллионов рублей.

В 2020 году муниципальной программой предусмотрены меры финансовой, имущественной поддержки субъектам МСП в производственных сферах, информационных технологий, спортивно-оздоровительных услуг и начинающим предпринимателям. Конкурсные процедуры запланированы на ноябрь 2020 года.