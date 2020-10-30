РИАМО - 30 окт. В ночь на 30 октября спасателям сообщили об аварии на 65-м километре МКАД, в результате которой водителя BMW зажало в автомобиле, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«BMW врезался в грузовой автомобиль. В результате аварии были перекрыты три полосы движения», - говорится в сообщении.

На место аварии прислали пожарных и спасателей. Они деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой помощи. Движение восстановили в кратчайшие сроки.