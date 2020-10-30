РИАМО - 30 окт. В столице продлили сезон велопроката до 30 ноября, транспорт стал необходим в условиях пандемии коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте Московского велопроката.

«Хорошие новости для владельцев сезонных доступов – срок действия ваших абонементов продлевается автоматически до 30 ноября», — отмечается в материале.

Также до этого времени продлен льготный прокат велосипедов для курьеров и волонтеров.

Обладателям расширенных доступов «Безопасный сезон» и «Безопасный сезон. 60 минут» также можно будет ездить бесплатно по увеличенному времени проката. Однако программа страхования будет действовать только до 31 октября.

Тарификация поездок по времени сохранится. А бонусные баллы можно будет использовать до 30 ноября.

С 1 ноября в прокате будут находиться только механические велосипеды. При непогоде доступ к прокату могут заблокировать для безопасности.