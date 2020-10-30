РИАМО - 30 окт. В столице за месяц число закрытых на карантин классов в школах сократилось в 10 раз, перевод 6-11 классов на дистанционное обучение также косвенно снижает заболеваемость среди младших классов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Перевод на дистанционный формат обучения школьников 6-11 классов уже дает свои позитивные результаты. По сравнению с началом октября число классов, находящихся на карантине, сократилось более чем в 10 раз. В свою очередь, число заболевших из средней и старшей школы уменьшилась за последние недели почти наполовину», — сказала Ракова.

Она добавила, что перевод на удаленку 6-11 классов не только позитивно сказался на заболеваемости учеников средней и старшей школы, но и косвенно снизил заболеваемость среди младших классов.

Ракова также отметила, что сбои в «Московской электронной школе» (МЭШ) в первые дни дистанционного обучения произошли из-за сильной нагрузки, которую нельзя смоделировать в искусственных условиях. Однако эти сбои не прервали образовательный процесс.

Сейчас МЭШ обеспечивает дистанционное обучение для более чем 500 тысяч школьников. С начала прошлой недели проведено более 1,125 миллиона онлайн-уроков, 90% из них были в МЭШ.

Школьники 6-11 классов будут учиться дистанционно до 8 ноября.

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