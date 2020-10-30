РИАМО - 30 окт. Подмосковные спасатели поймали неядовитого полоза на балконе жилого дома в городском округе Солнечногорск, змею домой принес мужчина с рыбалки, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

29 октября работники поисково-спасательного отряда №29 ГКУ «Мособлпожспас» поймали змею, сбежавшую от хозяев одной из квартир жилого дома деревни Голубое городского округа Солнечногорск. По словам старшего смены Антона Соловьева, домой рептилию принес хозяин квартиры, который ранее был на рыбалке. Он увидел там змею, поймал и решил показать его маленькой дочке.

«Мужчина посадил пресмыкающееся в банку, однако спустя время обнаружил, что змее удалось выбраться из импровизированного террариума», – рассказал Соловьев.

Глаза семьи засомневался в том, что змея не представляет опасности, после чего вызвал спасателей. Пойманную рептилию спасатели передали серпентологам.

«Несмотря на то, что полоз не является ядовитой змеей, в состоянии агрессии он способен больно укусить», – заключил Соловьев.