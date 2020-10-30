РИАМО - 30 окт. С 1 ноября в Московском зоопарке сокращают время работы из-за уменьшения светового дня, зоосад будет работать с 9:00 до 17:00, кассы закрываются в 16:00, сообщается на официальном сайте учреждения.

«Но не переживайте, погода пока хорошая, большинство наших мохнатых жителей гуляет и греется на солнышке. Даже жираф Самсон в хорошую солнечную погоду еще выходит на прогулку», - отмечается в материале.

Теплолюбивых жителей зоопарка переводят в теплые помещения. Теперь их можно увидеть во внутренних вольерах.

На территории зоопарка необходимо соблюдать дистанцию и носить маски.