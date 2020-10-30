РИАМО - 30 окт. Лучшим и самым безопасным способом скрыть истинную геолокацию на смартфоне является использование VPN-сервисов, передает Федеральное агентство новостей.

Эксперт по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что данные сервисы позволяют избежать разницы в цене на видеоигры и авиабилеты, стоимость которых может различаться в зависимости от региона. Но нужно учитывать, что некоторые магазины считают использование VPN нарушением правил.

«Также сервис позволяет шифровать и защищать данные, например, при пользовании мобильным банком с публичной сети Wi-Fi. Кроме того, VPN увеличивает уровень безопасности и конфиденциальности», - говорится в сообщении.

Приложения VPN рекомендуется использовать только от известных производителей.

Эксперт напомнил, что использование VPN для обхода заблокированных Роскомнадзором сайтов и прочих противозаконных целей нелегально.​