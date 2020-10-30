РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Порядка 9 миллионов субсидий выплатят предприятиям малого и среднего предпринимательства в подмосковном Красногорске этой осенью, сообщила начальник отдела развития малого и среднего бизнеса администрации горокруга Светлана Иванова.

Заседание конкурсной комиссии по отбору заявок на предоставление субсидий малому и среднему предпринимательству состоялось в администрации горокруга в пятницу.

«Предприниматели подали 23 заявки. Победителями отбора стали 10 социально-ориентированных предпринимателей, 7 предпринимателей – по частичной компенсации затрат на приобретение оборудования, и 2 организации – по лизингу оборудования. В качестве субсидии им будет выделено почти 9 миллионов рублей», - сказала Иванова.

Она добавила, что в этом году в Красногорске увеличили бюджетные ассигнования на поддержку малого и среднего предпринимательства.

«У нас в 2020 году на поддержку МСП заложено 13 миллионов рублей, это в два раза больше, чем в 2019 году», - пояснила Иванова.

Кроме того, по ее словам, увеличили процент компенсации до 85 и ограничения по сумме – с 800 тысяч рублей до 2 миллионов рублей.

В муниципалитете также изменили условия отбора кандидатов на получение субсидии. Так, на муниципальную поддержку могут претендовать предприятия МСП, которые сохранили не менее 80% сотрудников от общего числа по состоянию на 1 марта.

Начальник управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса администрации Борис Голубев отметил, что это второй этап отбора кандидатов на субсидию в нынешнем году. Первый провели в первом полугодии.

«Мы предоставили субсидию в размере 4 миллионов рублей семи социально-ориентированным предпринимателям», - пояснил Голубев.

По его словам, во второй отбор вошли не только социально-ориентированные, но и предприятия бизнес-промышленности, которые имеют статус малого и среднего предпринимательства.

«У нас есть активные предприятия, которые несмотря на сложную экономическую обстановку, продолжают развиваться, расширяться, проводить модернизацию, закупать оборудование», - отметил Голубев.