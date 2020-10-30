РИАМО - 30 окт. В Москве в День народного единства – 4 ноября – все парковки станут бесплатными и даже те, что стоят 380 рублей в час, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном платном режиме. Будьте внимательны», - говорится в сообщении.

4 ноября в России отмечают День народного единства. Этот день объявлен праздничным выходным.